E’ morto Folco Quilici

Il documentarista aveva 87 anni, per decenni ha raccontato la natura

ORVIETO (TERNI) – E’ morto all’ospedale di Orvieto Folco Quilici, uno dei più importanti documentaristi italiani. Aveva 87 anni ed era originario di Ferrara. Era ricoverato da qualche giorno. Si era sentito male e sembra fosse stato soccorso dal 118.

“Con Quilici perdiamo un grande maestro – dice Donatella Bianchi, presidente Wwf Italia -, il più grande testimone e narratore del mare del nostro tempo, il faro che continuerà a illuminare il nostro racconto. Ci mancherà”. Quilici, ricorda la ong ambientalista, “era un figlio del mare, al quale dedicò gran parte della sua vita, raccontandolo per immagini e pagine indimenticabili. Con i suoi viaggi in giro per il mondo e i suoi bellissimi film ha fatto scoprire le meraviglie degli oceani all’Italia degli anni ’60. Le sue prime immagini subacquee, artigianali e avventurose, fecero scoprire il mondo sommerso a un’intera generazione, documentando la vita e le abitudini delle lontane civiltà che del mare e con il mare vivevano. Negli anni 70 con i suoi documentari ha raccontato anche le bellezze del Belpaese, con la serie ‘L’Italia vista dal cielo'”.

Per il presidente Sergio Mattarella “scompare una figura di intellettuale moderno che ha saputo dare alle immagini il senso profondo della narrazione del nostro pianeta. La duplice dimensione che ha saputo offrire nelle sue opere, con una asciutta e ricca documentazione di sapore antropologico e con quella legata, invece, alla vita degli animali, ci ha proposto letture dei territori, a partire da quello marino, di una originalità insuperata, aprendoci a mondi e civiltà sino ad allora solo fantasticate dal grande pubblico”.