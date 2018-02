Catania: sporchi e multati

CATANIA – Ancora controlli sulle condizioni igieniche di negozi e locali catanesi. La polizia ha denunciato S. G. e L. M., titolari di una sala giochi sporca e pericolosa per rischi di natura elettrica. Dentro c’erano 100 persone. Problemi anche per la collegata attività di ristorazione, ovvero mancanza di spogliatoi e carenza di pulizia.

Inoltre sono stati trovati quattro pozzetti congelatore con 700 pezzi tra pizze, cornetti e tanti altri alimenti non contrassegnati come menù esposto al pubblico.

Ulteriore controllo in un negozio cinese di circa 200 metri quadri in viale Vittorio Veneto. Due dipendenti asiatici non hanno esibito alcun contratto di lavoro. Uno di loro si è presentato quale gestore di fatto, in quanto il titolare si trova in Cina.

Anche qui diverse carenze: sporcizia, mancanza di manutenzione, problemi legati a rischi di natura elettrica e mancanza di spogliatoi e armadietti. Il datore di lavoro è stato indagato e multato ed è stata sequestrata la merce priva di marchio CE.