Mascali, calci e pugni alle figlie

MASCALI (CATANIA) – Un uomo di 56 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mascali (Catania) perché al culmine di una lite per futili motivi avrebbe aggredito a calci e pugni le figlie maggiorenni procurando loro contusioni in varie parti del corpo.

Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione anonima e hanno bloccato l’uomo nella sua abitazione, accertando che le condotte violente si ripetevano da circa un anno. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in un’alta abitazione in attesa del processo per direttissima.