“Ma non siamo a Catania?”

TARANTO – Avrebbe dovuto prendere un bus per la Sicilia, ma in piena notte si è ritrovato a vagare a piedi in stato confusionale sulla strada statale che da Taranto conduce a Statte. Un vigilante lo ha notato e ha allertato la polizia, che ha soccorso l’anziano, un 81enne di origini siciliane residente a Casarano, in provincia di Lecce, che era convinto di trovarsi a Catania presso alcuni parenti.

Dopo averlo portato in questura, gli agenti lo hanno rasserenato e rifocillato. Aveva tra i suoi effetti personali un foglietto dattiloscritto con dei recapiti telefonici. I poliziotti sono così riusciti a rintracciare una nipote residente a Casarano.

La donna, evidentemente sorpresa dalla telefonata, ha raccontato di aver accompagnato a Taranto nel pomeriggio precedente il nonno che con l’autobus doveva recarsi a Catania.