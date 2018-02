LEONFORTE (ENNA) – La polizia di Leonforte ha arrestato il 38enne romeno Gabriel Butacaru per minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto abuso di coltello. Nell’ospedale Branciforti-Capra è andato in escandescenza, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta probabilmente all’abuso di sostanze alcoliche. Si è spogliato e ha minacciato di morte il personale sanitario, scagliandosi poi violentemente contro gli agenti con calci e pugni, finché non è stato ammanettato. In tasca aveva un coltello a serramanico con lama a punta di nove centimetri.