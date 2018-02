Catania? Perfetta per le barche a vela

CATANIA – “Non più un quartiere ma un territorio dove si possono tranquillamente ospitare le gare di vela. Il territorio di San Giovanni Galermo non ha nulla da invidiare alla città di Venezia e i motivi sono sotto gli occhi di tutti”. Stamattina nel corso di un sopralluogo il consigliere comunale Giuseppe Catalano ha visto “scenari incredibili con abitazioni e negozi invasi dall’acqua alta. Via Barriera, via Della Misericordia, via Fasano, via Luisella, via Macello e via Villa Flaminia letteralmente impraticabili con i pendolari costretti a trovare percorsi alternativi. Da qui il traffico praticamente in tilt in tutta San Giovanni Galermo”.

Catalano chiede risposte definitive a Palazzo degli Elefanti. “Non si può abbandonare il territorio per l’ennesima volta sotto l’acqua. Occorrono lavori al sistema per il deflusso delle acque piovane già nei prossimi giorni. Abitanti e commercianti puntano il dito contro caditoie e chiusini letteralmente inservibili perché otturati dai detriti che si sono accumulati qui in anni e anni di totale assenza di manutenzioni costanti. Che fine hanno fatto i lavori per la realizzazione del collettore centrale? Dove sono gli operai che dovrebbero cominciare un’opera di vitale importanza per tutta Catania?”.

Intanto lunedì prossimo in mattinata il Comune comincerà i lavori per l’eliminazione degli allagamenti in via Mascalucia e via Paratore (Barriera) e in via dei Calici ( San Giorgio). “Si accolgono in questo modo le richieste dei cittadini che più volte hanno manifestato il problema di allagamenti per causa mancanza opere di intercettazione dell’acqua acqua piovana”, dice l’amministrazione. I lavori hanno un costo totale di 160 mila euro. Tutti e tre gli interventi avranno una durata di tre mesi.