CATANIA – “Purtroppo, nonostante la buona volontà delle aziende e la temporanea ripresa delle attività in questa settimana volta a scongiurare solo in parte un’emergenza sanitaria che stava per diventare acuta, nessuna risposta giunge dalle istituzioni competenti e chiamate in causa per risolvere il problema dei conferimenti dei reflui presso l’unico impianto idoneo in provincia di Catania di Pantano d’Arci”. La Confcommercio di Catania conferma lo sciopero delle aziende trasporto spurgo aderenti alla sigla, che a partire da lunedì prossimo “incroceranno le braccia a oltranza per trovare un riscontro e una possibile soluzione al problema che ha già messo in ginocchio 19 aziende e circa 70 lavoratori”.

“Abbiamo appreso da fonti di stampa di un tavolo tecnico presso la Prefettura sulla problematica sollevata dagli spurghisti – afferma il portavoce degli autotrasportatori aderenti a Confcommercio Giovanni Rinzivillo – ma nessuna soluzione fattibile ci è stata comunicata in modo ufficiale. Pertanto, in assenza di un confronto, le aziende hanno deciso di fermarsi a oltranza”.