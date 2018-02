Il candidato D’Agostino: “Per me è un duro colpo

ACIREALE (CATANIA) – “Quel che sta accadendo, per i rapporti che mi legano al sindaco di Acireale, è un duro colpo per il sottoscritto e per il progetto politico. La ragione appare evidente: quattro anni di coraggioso buon governo e lotta al malaffare”. Il deputato regionale Nicola D’Agostino, leader di Sicilia futura, commenta così l’operazione ‘Sibilla’ che ha portato all’arresto con l’accusa di turbata libertà degli incanti e corruzione continuata di otto persone, tra cui il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, che per favorire la campagna elettorale di D’Agostino, suo referente politico, avrebbe spinto due piccoli imprenditori acesi a promettergli il voto con l’ausilio di un luogotenente della polizia locale.

D’Agostino non è però indagato: “Siamo a pochi giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento italiano. Io sono candidato e mi ritrovo nella necessità di decidere, con il cuore gonfio di dolore, cosa fare”. “Occorrerà – conclude – che si agisca tutti con tempestività nel rispetto di familiari e amici, ma soprattutto della nostra città. Confido nell’operato della magistratura affinché venga fatta chiarezza sulla vicenda. E’ mia convinzione che Roberto Barbagallo possa dimostrare la sua linearità di condotta”.