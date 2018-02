Acireale, il pusher non sfugge ai poliziotti

Gruppo di giovani adocchiato dagli agenti in viale Libertà: in manette un 24enne per spaccio di marijuana

ACIREALE (CATANIA) – La Polizia di Acireale ha arrestato il ventiquattrenne Massimo Gulisano per spaccio di droga. Il giovane è stato visto dai poliziotti in viale Libertà, ad Acireale, mentre si trovava in compagnia di giovani pregiudicati i quali, alla vista dei poliziotti, si sono subito allontanati.

Uno di loro ha pure cercato di disfarsi di un piccolo contenitore che è stato prontamente recuperato dagli agenti: all’interno è stata trovata della marijuana, del peso di circa 5 grammi.

Uno dei giovani sottoposti a controllo, Gulisano, si è attribuito la proprietà della droga, facendo così scattare l’immediata perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati trovati altri 50 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, un bilancino elettronico di precisione utilizzato per la pesatura delle dosi e, infine, una somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio.

Condotto in commissariato, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero, Gulisano è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di rito per direttissima.