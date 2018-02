PALERMO – Il Tribunale del Riesame ha scarcerato tre indagati finiti in manette nell’operazione Game Over che portò in cella 31 persone tra cui Benedetto Bacchi, uno dei maggiori imprenditori italiani nel settore dei giochi e delle scommesse.

Dalle indagini è emerso un vero e proprio ‘contratto’ tra Cosa Nostra palermitana e l’imprenditore, riuscito secondo le indagini, con l’appoggio delle famiglie mafiose, a monopolizzare il settore.

Sono liberi Giampiero Rappa, Vincenzo e Marco Corso accusati di riciclaggio e associazione a delinquere. Rappa è assistito dall’avvocato Claudio Gallina Montana, mentre i Corso sono assistiti dall’avvocato Francesca Russo.