Il gelo siberiano scansa la Sicilia

ROMA – Eccezionale ondata di gelo siberiano in arrivo in tutta Europa e anche l’Italia verrà colpita. “Arrivano i gelidi venti di Buran sull’Europa – spiegano da 3bmeteo.com – quasi tutta al gelo a partire dal weekend con tracollo termico e nevicate in pianura. Colpita anche l’Italia, specie centro-settentrionale”.

ECCEZIONALE ONDATA DI GELO SIBERIANO IN ARRIVO SULL’EUROPA. Confermata l’ondata di gelo di notevole intensità che colpirà l’Europa dalla Siberia a partire dal prossimo weekend, sotto i gelidi venti di Buran. Si tratta di un evento davvero eccezionale per durata, estensione e intensità, come non si vedeva da anni e che farà sicuramente parlare di sé. Si partirà da Scandinavia, Russia e Stati orientali, ma il gelo siberiano dilagherà poi anche su Germania, Danimarca, Olanda, Belgio, poi Francia e persino Gran Bretagna e Irlanda.

Temperature in tracollo con gelo intenso almeno fino ai primi di marzo, valori anche sotto i -10°C in pianura e temperature sotto la media fino a 10/15°. Previste giornate di ghiaccio da Mosca a Varsavia, Budapest, Berlino, Copenaghen, poi anche Amsterdam, Parigi, Londra e persino Dublino. Addirittura sul Baltico sono previste isoterme di -25° a 1.400 metri lunedì, valori da Polo Nord.

POSSIBILI BLIZZARD E DISAGI NEI TRASPORTI. “Saranno possibili rovesci di neve in pianura localizzati e a tratti sotto forma di blizzard su quasi tutta l’Europa – prosegue l’esperto di 3bmeteo.com – dalla Russia alla Francia, ma anche Inghilterra, Balcani, Scandinavia; solo la Penisola Iberica dovrebbe rimanere tagliata fuori. Rischio forti disagi per diversi giorni nel settore dei trasporti. Per chi ha in programma di mettersi in viaggio nei prossimi giorni, consulti attentamente le previsioni e tenga in considerazione che saremo davanti a un evento di portata storica”.

COLPITA ANCHE L’ITALIA. “Tra domenica e lunedì il gelo siberiano farà il suo ingresso anche sull’Italia specie centro-settentrionale che verrà addirittura raggiunta dal lobo del vortice polare; più ai margini ma comunque interessato anche il Sud. Il grande freddo irromperà dapprima dalla porta della bora sull’alto Adriatico nel corso di domenica, per poi dilagare anche sul resto della Penisola; attesi venti forti e molto freddi da Nordest, con bora a oltre 100 km/h su Trieste e qui clima gelido. Possibile neve inizialmente sulle adriatiche fino alla costa, in collina al Sud o a tratti in pianura, ma subito a seguire in pianura anche al Centronord.

FINO AL WEEKEND MALTEMPO, NEVE A TRATTI IN PIANURA AL NORD. Prima di questo evento di notevole portata faremo i conti con una perturbazione che fino a sabato porterà piogge e temporali al Centrosud, nevicate a quote collinari al Nord se non a tratti in pianura, specie su Emilia, basso Piemonte, mista a pioggia in Lombardia, parte del Veneto, in collina su entroterra ligure. Attenzione infine a domenica, quando sulla Valpadana irromperanno i gelidi venti di bora che potranno portare anche a qualche locale nevicata e tracollo termico.