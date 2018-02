Cavallo contro palo, individuato il fantino

Palermo . Lanciato al galoppo per le strade dello Zen: l’allenamento per la gara clandestina costa caro a un 26enne di Monreale

PALERMO – I carabinieri sono riusciti a rintracciare il fantino che a Palermo nei giorni scorsi, durante una galoppata, si era schiantato contro un palo in via Sandro Pertini, nella zona dello Zen. Individuato anche il cavallo e il suo proprietario. Venerdì scorso era stato pubblicato da alcuni giornali on line un video che mostrava il cavallo lanciato al galoppo finire la sua corsa contro il palo.

Vittima dell’incidente, secondo quanto accertato dai militari della stazione di San Filippo Neri e della compagnia di San Lorenzo, sarebbe stato un giovane di 26 anni di Monreale, che dopo lo scontro si è recato nell’ospedale Villa Sofia raccontando di essere rimasto vittima di un incidente stradale ai medici, che gli avevano riscontrato diverse fratture e lo avevano dichiarato guaribile in 30 giorni.

Ad individuare il proprietario del cavallo., F.P, di 27 anni, che ha un piccolo allevamento nel quartiere Partanna-Mondello sono stati invece i carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura del capoluogo. Il quadrupede è stato visitato dai veterinari dell’Asp, che hanno riscontrato un’escoriazione nella zampa posteriore destra.

Il proprietario è stato multato di 5.498 euro per non aver ottemperato agli obblighi di registrazione in quanto custodiva anche un altro cavallo senza la documentazione necessaria per l’individuazione. I militari gli hanno anche sequestrato le stalle perché costruite in maniera abusiva e senza alcuna autorizzazione. Sequestrati anche due cavalli trovati in buono stato di salute, che gli sono stati affidati.