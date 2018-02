“A Misterbianco l’aria è irrespirabile”

PALERMO – “Da due giorni nella zona della discarica di Misterbianco e nelle frazioni limitrofe l’aria è irrespirabile e maleodorante”. Lo denuncia la deputata regionale del M5s Jose Marano.

“Alcuni cittadini, preoccupati perché potrebbero respirare sostanze pericolose per la salute, ci hanno segnalato che la cappa di tanfo si è spinta in periferia, arrivando anche a Motta Sant’Anastasia e Piano Tavola. Chiediamo verifiche e l’intervento immediato delle istituzioni competenti, in primis del sindaco di Misterbianco che è anche la massima autorità sanitaria della cittadina”, prosegue la deputata.

“Intervenga anche il presidente Musumeci, che ha l’interim all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, e che dopo le dimissioni di Figuccia non ha ancora provveduto a nominare un nuovo componente della giunta al quale affidare la delega ai Rifiuti”.