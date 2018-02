Catania, scappano con la Panda rubata

Inseguimento rocambolesco dopo il furto in via Borrello: la polizia cattura un ladro, l’altro si consegna

CATANIA – Due uomini sono stati arrestati ieri a Catania per furto d’auto. Erano le 7.20 quando una volante è stata inviata in via Borrello, angolo via Sant’Angelo Fulci, per la segnalazione del tentativo di furto di una Fiat Panda.

Gli agenti hanno trovato due uomini a bordo di una altra Panda, poi risultata rubata, che stavano spingendo l’altra, della quale erano già riusciti a manomettere il sistema d’allarme.

Alla vista della polizia i ladri sono scappati, innescando un rocambolesco inseguimento, al termine del quale gli agenti sono riusciti a bloccare il 37enne Francesco Barzillona. Il complice e riuscito a sfuggire alla cattura, ma poi si è presentato in questura.