Spaccio e fuga con bimba di 5 anni

Ragusa: vende cocaina usando come copertura una piccola parente, i carabinieri lo inseguono e lui tenta di speronarli

RAGUSA – Per eludere i controlli e spacciare indisturbato cocaina nel Ragusano un albanese di 23 anni si era portato in auto la figlia di cinque anni di un parente, quest’ultimo ignaro di tutto, dal quale si era anche fatto dare in prestito l’utilitaria.

Il giovane, che viaggiava lungo la SP 25, è stato bloccato ieri sera dai carabinieri al termine di un inseguimento durante il quale si è disfatto di 12 grammi di cocaina, tentando anche di speronare e tamponare l’auto dei militari. E’ stato bloccato dopo una breve colluttazione.

La bambina, impaurita e in preda a una crisi di pianto, si è lanciata tra le braccia di un militare chiedendo aiuto e di poter tornare a casa. Una volta rassicurata è stata trasportata in caserma e riconsegnata al padre.