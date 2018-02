Palermo, si finge tassista e la violenta

PALERMO – Gli agenti della squadra mobile a Palermo hanno arrestato Martino Biuso, 46 anni, pregiudicato, ex Pip, indagato per il reato di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona. Secondo l’accusa avrebbe violentato una giovane inglese di 20 anni, residente da alcuni mesi a Palermo, nel maggio del 2017.

Era il 13 maggio quando la giovane stava tornando a casa in via Roma dopo aver trascorso la nottata con due cugine e la sorella. Si era allontanata dalla comitiva dopo qualche bicchiere di troppo in cerca di un taxi per tornare a casa. A fermarsi, però, non è stato un tassista, ma secondo le indagini della squadra mobile di Palermo, proprio Biuso.

Quell’uomo, affermano gli investigatori, l’avrebbe violentata, abbandonandola tra le sterpaglie accanto al centro commerciale Forum a Brancaccio. La giovane fu soccorsa all’alba da una guardia giurata che la vide rannicchiata sotto il ponte di via Giafar.

La ventenne è arrivata a Palermo a gennaio del 2017 per un progetto universitario di insegnamento in una scuola della provincia. Per risalire all’uomo che l’avrebbe violentata gli agenti della squadra mobile hanno passato al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza di via Roma, piazza Sant’Anna e corso Vittorio Emanuele.

Nei filmati si nota una vettura che procede in via Roma. L’automobilista non appena vede la donna sola fa retromarcia. E dopo pochi minuti la fa salire sulla macchina. Prima di arrivare nella zona di Brancaccio i due si fermano per fare bancomat. E qui che le telecamere riprendono il volto del presunto aggressore.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip Roberto Riggio, su richiesta del pm Giorgia Righi del pool dei reati sessuali, coordinato dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni.