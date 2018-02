Omicidio stradale, pm chiede 8 anni per Diele

Salerno: sotto effetto di droga e alcol l’attore ha travolto e ucciso una donna in scooter

SALERNO – Il pm di Salerno ha chiesto 8 anni di carcere per l’attore di 32 anni Domenico Diele, che nel giugno scorso a bordo della sua auto ha travolto lo scooter della quarantottenne Ilaria Di Lillo, uccidendola.

L’incidente nei pressi dell’uscita autostradale di Montecorvino Pugliano, nel Salernitano. Diele, nato a Siena e volto noto delle tv (Don Matteo, 1992, In treatment) e del cinema (L’attesa, La felicità è un sistema complesso), stava tornando da una festa, dove aveva assunto droga e alcol.

La pm Elena Cosentino ha chiesto otto anni di carcere per omicidio stradale, riconoscendo solo le attenuanti relative al rito abbreviato, e un risarcimento di mezzo milione di euro da dividere tra il padre e il fratello della vittima, che lavorava in uno studio legale. L’attore non era presente alla requisitoria. La sentenza il prossimo 27 febbraio.