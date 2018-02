“Sicilia non è nella lista delle priorità Ue” Pat Cox avverte: “Serve la macroregione”

Il coordinatore del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo ad Augusta: “Fate come gli scandinavi, per accedere alle risorse europee tutto il Meridione deve fare sistema”

AUGUSTA (SIRACUSA) – “Nella lista europea delle opere di priorità la Sicilia non esiste. Il tasso di conversione delle proposte in progetti è talmente lento che la vostra regione perde i fondi Ue. I numeri parlano da soli. L’Irlanda era lo Stato più povero dell’Ue: oggi sarebbe medaglia d’oro per spesa/progetti realizzati, la Sicilia sarebbe in fondo alla classifica”.

Pat Cox, massimo esponente della Commissione Europea per lo sviluppo del Corridoio “Scandinavo-Mediterraneo” delle reti di trasporto trans-europee (TEN-T) bacchetta la Sicilia e i suoi esponenti politici, inaugurando stamane, nella sede dell’autorità portuale di sistema di Augusta (Siracusa), insieme con il responsabile Francesco De Rosa, la prima sede operativa in Italia della Fondazione Centro Servizi per il Mare di Bruxelles, uno spazio dedicato alle imprese pubbliche e private del comparto marittimo per facilitare le connessioni tra l’amministrazione dell’Ue e la logistica intermodale con il relativo bacino di utenti.

“Il Mediterraneo – ha aggiunto Cox – sarà al centro dell’agenda Ue dei prossimi anni. Questa sede per l’intera area è già un ponte con l’Europa. Siamo qui per individuare i punti di non connessione, incoraggiando la multimodalità. Il sistema portuale Malmoe-Copenaghen è un esempio europeo per cooperazione, specializzazione e redditività. Dovete farlo anche voi nel Meridione d’Italia, al Sud d’Europa avete gli stessi problemi”.

“È tutta la macroregione meridionale che soffre, dovete avere una voce unica – ha proseguito – e chiunque abbia una rappresentanza politica ha il dovere di essere presente nei luoghi dove l’Europa prende le decisioni. Dimenticate le agende locali e fate come gli scandinavi: 11 milioni di abitanti di Stati diversi che ragionano in un’unica direzione. Fissate le priorità, portatele a Roma, poi noi vi aiuteremo”.

“Non c’è – ha concluso – una porta secondaria per entrare a Bruxelles. Prendete questa mia visita come una sorta di sveglia. Dobbiamo trovare i meccanismi per lavorare insieme e per venire qui in Sicilia con la stessa frequenza con cui andiamo in Svezia”. Al tavolo era presente anche l’assessore regionale alle Infrastrutture che ha ribadito “che l’obiettivo primario del governo è e rimane il ponte sullo Stretto”.

Prima di proseguire la sua visita a Messina e a Gioia Tauro, il coordinatore europeo ha voluto esprimere alla Sicilia il proprio ringraziamento alla Sicilia per le azioni di soccorso e accoglienza ai migranti. “La risposta migliore – ha detto – a chi in Europa vuole solo alzare muri e barriere”.

All’incontro con il Commissario Ue Pat Cox, tra gli altri, erano presenti il presidente dell’Autorita portuale di sistema della Sicilia orientale Andrea Annunziata, il segretario generale dell’AdSP Mare Sicilia Orientale, Carlo Guglielmi; il direttore marittimo della Sicilia Orientale, contrammiraglio

Gaetano Martinez; l’ammiraglio della Marina Militare Nicola De Felice, il comandante del Porto di Augusta Attilio Montalto, il commissario dell’Autorità portuale di Messina Antonino De Simone, la direttrice Affari Europei di WISDO, Alessandra Arcodia, , il rappresentante di Rfi Andrea Esposito, l’eurodeputato del Ppe e membro della Commissione Tran, Salvo Pogliese, il deputato regionale di Siracusa, Giovanni Cafeo, il sindaco di Siracusa Cettina Di Pietro, il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona e il direttore di Confindustria Catania, Giovanni Grasso. La visita è stata promossa dall’associazione no profit WISDO Public Policy & Management.