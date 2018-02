Ruspe in azione nell’Oasi del Simeto

CATANIA – Ha preso il via oggi una nuova serie di demolizioni di costruzioni abusive disposte dalla Procura della Repubblica di Catania nella Riserva Naturale Orientata “Oasi del Simeto”. Lo rende noto la Procura della Repubblica etnea. L’opera delle ruspe è cominciata questa mattina nel Villaggio Ionio, all’interno della zona “B” della riserva e riguarda una villetta abusiva in muratura di 80 metri quadrati realizzata a poca distanza dal mare, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza dei prescritti titoli edilizi e dei necessari nulla osta.

“A tale risultato – sottolinea la nota – si è giunti grazie al costante impegno del personale dell’Ufficio Esecuzione Ordini di Demolizione costituito presso la Procura della Repubblica di Catania e in particolare degli uomini della Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri e del Corpo Forestale della Regione Siciliana”.

La demolizione, che si stima possa proseguire anche nella giornata di domani, viene operata da mezzi e da personale del Comune grazie ad accordi fra quest’ultimo e la Procura etnea e all’ausilio di un’impresa confiscata alla mafia.

“Pur consentendo ai destinatari di adempiere spontaneamente all’ordine di demolizione – sottolinea la Procura etnea – spesso, come in questo caso, occorre comunque dar corso all’abbattimento coatto delle costruzioni abusive, i cui oneri saranno posti a carico dell’autore dell’abuso”.

“L’attività di demolizione di costruzioni realizzate realizzate abusivamente – conclude la nota – proseguirà nei prossimi giorni su altre villette all’interno della Riserva”.