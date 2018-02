Ragusa, furti seriali nelle auto in sosta

Forzava portiere e finestrini per rubare gli oggetti all’interno: in manette pluripregiudicato 33enne

RAGUSA – Girava per le strade di Ragusa alla ricerca di auto in sosta che mostravano delle borse o oggetti di valore all’interno. Il pluripregiudicato 33enne Gaetano Catania, finito in manette, si manteneva nella zona aspettando il momento opportuno per agire indisturbato e appena possibile iniziava a forzare la portiera e i finestrini dell’auto prescelta. Nel caso in cui non riusciva nell’intento, con una pietra distruggeva il finestrino, prelevava la borsa e scappava con la refurtiva. Catania è stato fermato grazie al supporto delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte.