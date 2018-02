Messina, droga e pistola in casa

Una busta con un chilo di marijuana e una pistola detenuta illegalmente: coppia in manette. Le indagini partite dalla gambizzazione dell’uomo

MESSINA – La Polizia di Messina ha arrestato una coppia di messinesi, Calogero Leanza di 34 anni e Margherita Crupi di 35: nel loro appartamento nascondevano più di un chilo di marijuana e una pistola illegalmente detenuta. Le indagini sono partite da una segnalazione alla sala operativa proveniente dall’ospedale Piemonte sul ricovero di un uomo gambizzato.

In ospedale la vittima, raggiunta da due proiettili alle ginocchia, era in compagnia della compagna che alla vista dei poliziotti aveva un atteggiamento sospettoso, risultando vaga e contraddittoria nelle risposte fornite ai poliziotti che cercano di fare chiarezza su quanto accaduto.

Da lì la decisione di procedere alla perquisizione dell’abitazione della coppia: nella camera da letto custodito all’interno del comodino c’era un bilancino di precisione elettronico, per terra accanto all’armadio una busta trasparente in cellophane contenente più di un kg di marijuana e poi una cassaforte a parete che incuriosisce i poliziotti. La ragazza che inizialmente si rifiuta di fornire le chiavi alla fine le consegna spontaneamente. Dentro, in una busta, i poliziotti trovano una pistola detenuta illegalmente.