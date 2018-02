Agguato alla Kalsa, ferito pregiudicato

Palermo . Il 65enne Gioacchino Alioto è stato centrato al petto con due colpi di arma da fuoco: non è in pericolo di vita

PALERMO – Un uomo di 65 anni, Gioacchino Alioto, è stato ferito a Palermo con due colpi di arma da fuoco in via Torremuzza, nel rione della Kalsa. L’uomo, che ha precedenti per associazione mafiosa, è stato colpito al petto. Operato d’urgenza al Buccheri La Ferla, non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. L’uomo ferito è stato accompagnato in ospedale da un giovane che in questo momento viene interrogato dai carabinieri. L’agguato sarebbe avvenuto alle 14.

Gioacchino Alioto è stato assolto in un troncone del processo che ha visto coinvolto anche l’ex calciatore Fabrizio Miccoli. L’ex rosanero è stato condannato a tre anni e mezzo per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Nel secondo processo invece il reato fu derubricato da estorsione aggravata al meno grave di violenza privata aggravata, con una condanna mite – un anno pena sospesa – per Mauro Lauricella e assoluzione per Gioacchino Alioto (per lui la proposta di condanna era 12 anni).

Secondo l’accusa Lauricella della Kalsa avrebbe agito su richiesta di Miccoli, interessato a far recuperare un credito di 12 mila euro all’ex fisioterapista della squadra rosanero. Al centro della questione c’era il passaggio di quote societarie della discoteca “I Paparazzi” di Isola delle Femmine e a subire l’estorsione sarebbe stato l’imprenditore Andrea Graffagnini.