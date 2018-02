SIRACUSA – Gli agenti delle volanti hanno arrestato Francesco Mollica, 35 anni, siracusano, per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e per falso e truffa. L’uomo esercitava abusivamente l’attività di posteggiatore in via Romagnoli, nei pressi dell’area archeologica della Neapolis. A Mollica, denunciato anche per inosservanza al Daspo urbano, sono stati sequestrati 53 biglietti contraffatti che rilasciava a chi parcheggiava l’auto.