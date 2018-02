Rapine seriali con la pistola giocattolo

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 25enne Mirko Natale Fusto, per aver commesso diverse rapine tra Paternò e Belpasso. Le indagini, svolte dai militari del Nucleo Operativo, iniziarono dal suo arresto in flagranza nel 2013 subito dopo aver compiuto in sequenza due rapine a Belpasso.

Gli investigatori, confrontando il modus operandi del criminale nel portare a termine le due rapine, con scooter, casco da motociclista e pistola – poi risultata giocattolo – con identici crimini avvenuti a Paternò, precisamente tra il 16 maggio e il 12 giugno del 2013, che ebbero come obiettivi le farmacie di via Petrarca e via Vittorio Emanuele, una rivendita di tabacchi in via Baratta e un bar di via Livorno, grazie anche all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza hanno incastrato il giovane, condannato per rapina aggravata a una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.