Ruba un Rolex gigante: preso

SIRACUSA – Il 24 gennaio scorso era stato rubato in pieno giorno un Rolex dalla gioielleria Zimmitti di via Matteotti. Un colpo da maestro, ancora più perché a essere portato via non è stato il classico orologio da polso, ma la sua versione gigante in ottone e di scarso valore, installata sopra l’insegna del negozio.

E ancora più bizzarro del furto stesso risulta il modo in cui il ladro lo aveva messo in atto. Alle 16.30 un uomo alto, sulla trentina, era sceso da uno scooter SH grigio e si era fermato proprio di fronte alla gioielleria, chiusa per inventario. Quindi era entrato in un negozio vicino chiedendo in prestito una scala per smontare l’orologio che avrebbe poi dovuto portare nell’altra gioielleria, in corso Gelone.

Dopo aver smontato il Rolex gigante era invece scappato via senza nemmeno restituire la scala alla proprietaria ed era sparito. L’orologio tuttavia, sprovvisto dei componenti che lo rendono funzionante non avrebbe potuto avere alcuna utilità. Tutta la strumentazione utile al suo funzionamento, di produzione Rolex, era posta all’interno della gioielleria.

I titolari del negozio avevano sporto denuncia ai carabinieri, i quali hanno individuato il pregiudicato 43enne S. M..