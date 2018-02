I carabinieri li fermano per un controllo dell’auto e gli trovano addosso cocaina, arrestati marito e moglie

GELA (CALTANISSETTA) – Due coniugi di Gela, 37 anni lui, 31 lei, sono stati arrestati dai carabinieri durante un controllo stradale, sulla “scorrimento veloce” per Catania, perché a bordo della loro auto trasportavano 33 grammi di cocaina. Era la donna a custodire la droga nelle tasche del proprio abito ma l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio è scattata per entrambi. Il marito è stato rinchiuso in carcere, la moglie agli arresti domiciliari.