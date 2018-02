Catania, sorpresi a trainare l’auto rubata

Dopo un inseguimento la polizia blocca in via Fossa della Creta un 43enne agli arresti domiciliari: il complice riesce a fuggire

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato il 43enne Angelo Privitera, per il furto di un’auto. La scorsa notte gli agenti hanno visto due persone che, a bordo di un veicolo, trainavano un’altra auto rubata poco prima in via Palermo. I malfattori alla vista della pattuglia, si sono dati alla fuga.

La corsa con l’auto ha avuto termine in via Fossa della Creta, quando la volante della Polizia ha bloccato i due, i quali non si sono persi d’animo e hanno continuato la fuga appiedati: i poliziotti sono riusciti a fermare la fuga bloccando definitivamente Privitera, risultato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.