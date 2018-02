Marsala: 14enne picchiato, denunciati tre coetanei

MARSALA (TRAPANI) – La polizia ha denunciato tre ragazzi accusati di avere picchiato lo scorso 6 gennaio un 14enne, loro coetaneo, in una stradina senza uscita e poco illuminata del centro storico di Marsala, accanto al ‘Palazzo Grattacielo’ di via Giacomo Curatolo Taddei.

Le immagini erano state diffuse sul web circa tre settimane fa: un filmato girato con un telefonino da una ragazza che ha assistito all’aggressione, pare la fidanzata del picchiatore, nel video chiamato “Ciccio”, e da quello sono partite le indagini.

E proprio grazie a quelle immagini hanno identificato i tre autori del pestaggio. Già lo scorso 24 gennaio, quando il video fu pubblicato sul web, fu “individuato e denunciato, per percosse e minacce aggravate, il 14enne autore dell’aggressione e, in seguito, dopo l’ulteriore valutazione delle restanti posizioni, furono indagati gli altri due giovani per concorso nel reato di percosse”.

I tre ragazzi denunciati sono stati già interrogati alla presenza dei loro genitori e legali di fiducia. La vittima, al quale gli aggressori rimproveravano un non meglio specificato errore (“Ti n’addunasti chi sbagliasti?”, ovvero: “Te ne sei accorto che hai sbagliato?”), fu colpita con schiaffi, pugni e calci da uno dei tre denunciati. E ad un certo punto, si sente una ragazza che dice: “O Ci…, basta!”. Parecchie, negli ultimi tempi, sarebbero state, nel centro di Marsala, le aggressioni tra giovanissimi.