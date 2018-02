Si rinnova l’appuntamento con la Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica, che anche quest’anno si svolgerà a Catania. La prestigiosa iniziativa, dal titolo “Dieci anni di MEAs in Italia: uno strumento negozionale value-based o di puro contenimento della spesa?”, è organizzata dal prof. Filippo Drago, Coordinatore del Master di II livello in Discipline Regolatorie del Farmaco dell’Università degli Studi di Catania, con il patrocinio di SIF (Società Italiana di Farmacologia).

La conferenza, giunta alla diciassettesima edizione, da sempre considerata d’importanza strategica per gli operatori della Farmaceutica, sarà coordinata dallo stesso Prof. Drago e si svolgerà domani, venerdì 16 febbraio 2018, a partire dalle ore 10:00, all’interno della Torre Biologica di Catania, in Via Santa Sofia N. 97, alla presenza di numerosi personaggi illustri del panorama sanitario nazionale, tra cui spiccano l’assessore alla Sanità della Regione Siciliana, avv. Ruggero Razza, il Presidente di Farmindustria, dott. Massimo Scaccabarozzi, il Presidente AIFA, dott. Stefano Vella, il direttore di Drugs & Health di Roma, dott. Nello Martini, il direttore Market Access di Astrazeneca, e il dott. Roberto Musneci di Serban & Musneci Associates.

L’iniziativa rappresenta come ogni anno l’appuntamento più importante del Master coordinato dal Prof. Drago e costituirà un’occasione fondamentale per gli operatori della Farmaceutica di incontrarsi con le autorità regolatorie per discutere dei temi più attuali dell’area.

Al centro del dibattito ci saranno i Managed Entry Agreements (MEAs), ovvero gli accordi di accesso condizionato al mercato a disposizione delle Agenzie Regolatorie per conciliare il bisogno terapeutico dei pazienti di farmaci innovativi e/o ad alto costo e la necessità di contenere la spesa del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), in un contesto di risorse limitate e di incertezza legata alla mancanza di informazioni conclusive sui benefici terapeutici ed i costi effettivi. Considerati gli scopi legati alla loro introduzione, la maggior parte dei MEAs sono stati negoziati per farmaci oncologici, i cui costi sono cresciuti in maniera esponenziale negli ultimi anni a fronte di un vantaggio per il paziente in termini di efficacia e sicurezza non sempre dimostrabile.

L’Italia è da sempre tra le nazioni leader in questo ambito, avendo introdotto i MEAs già nel 2006 ed i registri di monitoraggio a garanzia dell’appropriatezza e dell’applicabilità di tali schemi. Diversi studi hanno dimostrato come la presenza dei MEAs negli accordi negoziali garantisca un accesso più rapido al paziente, ma sono ancora contrastanti i dati sul reale contenimento della spesa. La XVII Conferenza Nazionale sulla Farmaceutica sarà quindi focalizzata sui risultati dell’applicazione dei MEAs in Italia e su come siano diventati uno strumento indispensabile della negoziazione, al pari del prezzo, con un confronto con la loro implementazione a livello internazionale.