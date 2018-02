Lo accoltella fuori dalla discoteca

Palagonia: sedicenne litiga con un giovane per questioni di soldi e lo ferisce con una lama

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno denunciato un sedicenne per tentato omicidio. Dopo una notte passata in discoteca, la “T – Connect” di via Donizetti, il ragazzo intorno alle 4.45 ha avuto un’accesa discussione con un 33enne all’esterno del locale.

Sembra che il giovane dovesse dei soldi al minorenne, il quale ha estratto un coltello a farfalla (con lama di 10 centimetri) dalla tasca del giubbotto colpendolo al torace. Alcuni clienti della discoteca vedendoli litigare avevano già chiamato i carabinieri, che hanno disarmato l’aggressore.

Il 33enne se l’è cavata con una ferita all’emitorace e 15 giorni di prognosi. I militari hanno poi denunciato un uomo di 56 anni per favoreggiamento personale, in quanto pur avendo assistito alla scena ha omesso di fornire gli elementi di cui era a conoscenza.