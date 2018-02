Giù le temperature, fino a domenica tenda riscaldata della Cri per i senzatetto in piazza della Repubblica

CATANIA – Da oggi fino a domenica in piazza della Repubblica a Catania sarà disponibile per gli homeless un rifugio notturno allestito dalla Croce Rossa Italiana. Il sindaco Enzo Bianco ha infatti, a causa dell’abbassamento delle temperature di questi giorni, sollecitato alla Cri l’installazione di una tenda riscaldata per il riposo notturno dei senza fissa dimora. Vi troveranno rifugio fino a 50 ospiti. Saranno disponibili brandine sulle quali riposare e un potente condizionatore renderà confortevole la permanenza notturna.

“Si tratta – ha detto il sindaco Bianco – di far fronte all’emergenza scaturita dalle temperatura rigide previste in queste notti. Una piccola risposta che può anche salvaguardare delle vite umane”. Gli ospiti saranno inoltre assistiti dagli operatori della Croce Rossa Italiana che, oltre ad assicurare un riposo sicuro e protetto, si intratterranno con loro in momenti di socialità.