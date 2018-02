CATANIA – Si riapre il sipario per l’Associazione culturale Pensieri riflessi: in scena a Catania “Clue – Il delitto è servito”, sabato prossimo alle 20.30 e il giorno dopo alle 18.30 al Teatro Sipario Blu. È il secondo appuntamento di questa stagione teatrale, con uno spettacolo basato sul più famoso detective game di tutti i tempi, Cluedo. La sua versione cinematografica meglio nota come “Il delitto è servito”, seppur non tanto apprezzata ai suoi esordi, oggi è diventata un vero cult per cinefili.

David Marchese, uno dei fondatori di Pensieri riflessi, da appassionato di Cluedo sognava una versione teatrale, nuova e rivisitata. Mistero, thrilling, suspence e black humor intorno alle vicende di sei personaggi sconosciuti e con apparentemente nulla in comune, che si ritrovano a cena insieme, accolti da un bizzarro maggiordomo. Sul palco: David Marchese, Andrea Piccione, Paola Marchese, Marcello Marchese, Flavia Angioni, Alberto Pulvirenti, Conchita Lombardo, Cinzia Raissa Urzì, Alberto Abbadessa, Alessandro Caruso, Serena Guzzardi, Salvo Patané, Giuseppe Marchese, Eleonora Beninato. Adattamento teatrale e regia a cura di David Marchese.