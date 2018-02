Tetti a stipendi del personale Ars, c’è l’ok

I sindacati firmano l’accordo: il limite massimo per i dirigenti è di 240.000 euro l’anno, esclusi indennità e straordinari

PALERMO – Firmato l’accordo sulla reintroduzione dei tetti agli stipendi del personale dell’Assemblea siciliana: sei sigle sindacali su sette hanno siglato la proposta del Consiglio di presidenza, contrari solo i 5stelle. Il tetto massimo per i dirigenti è di 240 mila euro lordi all’anno, esclusi dal computo indennità di funzione e straordinari (notturno e festivi). L’accordo ha validità di tre anni.

“Sono soddisfatto per il lavoro svolto dall’ufficio di presidenza e dall’on. Giorgio Assenza, che era stato delegato a trattare con le sigle sindacali. Ringrazio i dipendenti per avere accettato il contenimento degli stipendi, pur non essendoci alcuna norma che lo imponesse – ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè -. Rivolgo un appello al sindacato Sada, affinché, nei prossimi giorni, possa ritornare sui propri passi e firmare l’accordo sottoscritto questa mattina da Assenza e dagli altri rappresentanti sindacali”.