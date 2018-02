Ripuliscono limoneto a Mascali: presi

Bucano la recinzione e rubano 500 chili di agrumi: sorpresi dai carabinieri li caricano in auto

MASCALI (CATANIA) – I carabinieri di Mascali hanno arrestato il 53enne Francesco Grasso e il 39enne Calogero Falzone per furto aggravato. Avevano preso di mira un agrumeto di via Carcarella a Mascali dove, attraverso un buco praticato nella recinzione erano entrati rubando 500 kg di limoni conservati in sacchi di juta e caricati successivamente su una Fiat Panda, risultata noleggiata a Gravina di Catania.

A scombinare i loro piani la pattuglia dell’Arma che, durante il controllo del territorio, ha sorpreso i due mentre stipavano in auto gli agrumi. La refurtiva è stata restituita al proprietario del fondo agricolo mentre gli arrestati attenderanno la direttissima in camera di sicurezza.