CATANIA – Un centro scommesse illegale è stato scoperto dalla guardia di finanza in una cartoleria di Aci Catena (Catania). Sono stati sequestrati sette apparecchi connessi a internet che consentivano il gioco d’azzardo on line, con riscossione in denaro delle vincite, su piattaforme di gioco prive di concessione o autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane. Il titolare è stato segnalato ai Monopoli di Stato e multato per 20.000 euro. Nello stesso esercizio commerciale le fiamme gialle hanno scoperto che veniva svolta anche un’attività di raccolta abusiva di scommesse attraverso computer che consentivano l’accesso on line a siti gestiti da bookmaker stranieri privi della concessione statale.