CATANIA – La giunta nazionale di Confesercenti ha disposto, in via di urgenza, la sospensione degli organismi statutari della Confesercenti provinciale di Catania, e ha nominato quale commissario il direttore della Confesercenti Sicilia Michele Sorbera. Gli sono stati affidati tutti i poteri previsti dallo statuto, nonché l’incarico “di porre in essere tutte le azioni più opportune al fine di ricondurre l’organizzazione provinciale di Catania al rispetto delle regole”.