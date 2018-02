Sequestrati 40 reperti antichi nascosti in un camion

FILICUDI (MESSINA) – Antiche macine, fonti, reperti preziosi: in tutto circa 40 pezzi pronti a lasciare l’isola di Filicudi. Il prezioso carico si trovava a bordo di un camion che si stava per imbarcare sulla nave di linea diretta a Milazzo; ma lungo la provinciale l’autista si è imbattuto nella pattuglia dei carabinieri e tutto il carico è stato sequestrato. L’uomo è stato denunciato alla procura di Barcellona. Le indagini dei carabinieri proseguono per accertare la provenienza del prezioso carico