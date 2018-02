Catania, dura poco la fuga degli evasi

CATANIA – Evade dai domiciliari, viene incrociato dalla polizia alle 5 del mattino a bordo di uno scooter, cerca di scappare ma viene bloccato dopo una colluttazione. Infine si inventa un’altra identità. Questa la movimentata scorribanda del ventunenne Cristofaro Angelo Pino, arrestato a Catania.

Gli agenti lo hanno intercettato in via Gramigliani, nel quartiere di San Cristoforo. Guidava un Honda SH e alla vista della volante si è dato alla fuga. Fermato quasi subito, ha opposto resistenza ai poliziotti, che successivamente (nonostante i dati falsi) hanno scoperto l’evasione dai domiciliari.

Vicenda simile sempre a Catania nel caso dell’arresto del pregiudicato trentaduenne Fabio La Rosa. Ieri alle 23.40 in via Acquicella la polizia ha intimato l’alt a un giovane che viaggiava a bordo di uno scooter Scarabeo. Invece di fermarsi ha continuato la sua corsa. Ne è scaturito un inseguimento, conclusosi in via Testulla, dove il giovane è caduto, danneggiando l’auto di servizio.

Anche in questo caso il fuggitivo ha fornito ai poliziotti false indicazioni sulla propria identità personale, ma alla fine si è scoperto che pure lui era evaso dai domiciliari.