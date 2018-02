RANDAZZO (CATANIA) – Il rappresentante di una cooperativa agricola di Tortorici (Messina) è stato denunciato dai carabinieri di Randazzo (Catania) con l’accusa di aver percepito indebitamente dal 2013 al 2016 circa 50.000 euro di fondi della comunità europea destinati a una pensionata di Randazzo che voleva rendere produttivi alcuni suoi appezzamenti di terreno a Bronte.

La donna aveva avviato la procedura per ottenere dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura i fondi resi disponibili dalla comunità europea. L’uomo, rivolgendosi ad un patronato, risultato estraneo ai reati, avrebbe elaborato, sottoscritto e presentato un contratto, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Siracusa, attraverso il quale attestava falsamente di aver preso in affitto i terreni della donna per conto della cooperativa che rappresentava.