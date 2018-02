Con l’auto rubata fa pochi chilometri

Catania . Il ventenne Giuseppe La Rosa è stato fermato subito dopo il furto in viale Bolano

CATANIA – La scorsa notte, i carabinieri di Catania hanno arrestato il ventenne Giuseppe La Rosa per furto aggravato. Il giovane, dopo aver rubato una Fiat Panda parcheggiata e chiusa a chiave in via Salvatore Salomone Marino, è stato bloccato subito dopo il furto dall’equipaggio di una “gazzella” al viale Lorenzo Bolano. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza