Sfonda la porta e picchia selvaggiamente la ex (FOTO)

RAGUSA – Ha prima distrutto il portone dell’abitazione in cui si era rifugiata la sua ex compagna e poi l’ha colpita con calci e pugni ferendo anche un amico di lei che aveva cercato di difenderla. La polizia di Ragusa l’ha bloccato mentre continuava a picchiare la donna. E’ stato così arrestato per i reati di maltrattamenti, lesioni personali e violazione di domicilio aggravata Franklin Appiah Kubi, ghanese di 28 anni.