Pistola e hashish nascoste in cucina

Catania . Blitz in casa di un pregiudicato a Zia Lisa: la polizia trova l’arma con la matricola abrasa e la droga

CATANIA – La scorsa notte i carabinieri di Catania hanno arrestato il 29enne Giuseppe Vasta, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, per detenzione illegale di arma clandestina e munizioni e spaccio di droga.

In casa del giovane nel Villaggio Zia Lisa sono stati trovati, nascosti in un’intercapedine della cucina, una pistola semiautomatica con la matricola abrasa, 8 cartucce e 10 grammi di hashish.

L’arma sequestrata nei prossimi giorni sarà inviata al Ris di Messina per gli opportuni esami tecnico-balistici per stabilirne provenienza e l’eventuale utilizzo in episodi criminosi.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.