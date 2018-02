PALERMO – Ha speronato l’auto dei carabinieri cercando di fuggire con una Fiat Cinquecento da poco rubata in via Leonardo da Vinci a Palermo. Salvatore Ruggieri, 31 anni, è stato arrestato dopo un lungo inseguimento per le strade dello Zen. In via Adamo Smith Ruggieri ha speronato l’auto e poi è fuggito a piedi. E’ stato bloccato dai militari dell’Arma in via Ignazio Mormino. L’arresto dell’uomo, che abita in via Agesia di Siracusa, è stato convalidato dal giudice che ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.