GIARRE (CATANIA) – I carabinieri di Giarre hanno arrestato a Mascali il 29enne Andrea Fichera per evasione. I militari hanno riconosciuto e bloccato il giovane mentre si allontanava dalla propria casa senza alcun giustificato motivo. E’ stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.