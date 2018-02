Catania, la droga nascosta nel muretto

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 41enne Giuseppe Ruscica e il 31enne Gianluca Sciuto per spaccio di droga. I carabinieri li hanno notati da lontano mentre a bordo di uno scooter facevano la spola tra la via Toscano e l’angolo tra via La Marmora e il corso Indipendenza dove piazzavano la droga ai vari acquirenti.

I militari hanno trovato all’interno di un buco ricavato in un muretto di via Toscano 80 dosi termosaldate di cocaina, 2 bilancini elettronici di precisione, e addosso al 41enne 335 euro in contanti, considerati l’incasso per la droga precedentemente venduta.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre per gli arrestati, assolte le formalità di rito, si sono aperte le porte del carcere di Catania Piazza Lanza.