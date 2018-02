Catania, crolla il tetto in questura: “Segnale di degrado della polizia”

CATANIA – Parte dell’intonaco si è staccato dal tetto di una delle stanze che ospita gli uffici della squadra mobile di Catania ed è caduto, fortunatamente senza ferire nessuno perché il locale era vuoto, causando il danneggiamento di apparecchiature e le postazioni lavoro.

A renderlo noto è il segretario provinciale del Siap Tommaso Vendemmia, che parla di un “crollo annunciato”, definendo l’accaduto “l’ennesimo segnale del degrado e l’incuria delle strutture. “I poliziotti catanesi – dice il sindacalista – ancora una volta hanno rischiato di rimanere coinvolti in incidente dentro l’ufficio, che dopo la chiusura del commissariato di Caltagirone e l’incendio degli uffici del Reparto mobile, sembra il rischio più reale”.

“Il Siap lo scorso anno, a seguito di una ispezione interna – continua Vendemmia – fu costretto a far chiamare i vigili del fuoco per chiudere una parte della caserma Cardile, di proprietà della Provincia Regionale, che si trova proprio di fronte all’edificio della squadra mobile, e inviò alla Procura un esposto corredato di verbali e atti sulle condizioni degli edifici. Nessun intervento ancora è in corso. Tra i rimpalli burocratici si assiste al classico scarica barile o, come accade in Italia, si aspetta che qualcuno si faccia male sul serio ?”.