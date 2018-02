Gazebo non autorizzati, multati locali in via Teatro Massimo e in piazza Bellini

CATANIA – I vigili urbani di Catania hanno fatto scattare 5 multe a esercizi commerciali in via Teatro Massimo e in piazza Bellini per irregolare occupazione di suolo pubblico. In particolare per utilizzo non autorizzato di gazebo. Sequestrati tavoli e sedie.