Voucher per la digitalizzazione delle imprese, giovedì prossimo il workshop per spiegare il bando

CATANIA – Si avvicina il 15 febbraio, prima data utile per le imprese di tutti i settori situate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, per partecipare al bando del Pid – Punto impresa digitale -, promosso dalle Camere di commercio. In ballo ci sono soprattutto i voucher per un massimo di cinquemila euro a progetto da incassare probabilmente già entro giugno.

La Camera di commercio del Sud Est ha già ricevuto moltissime richieste di informazione ed è molto atteso il workshop gratuito di presentazione del progetto “Pid, Punto impresa digitale” fissato per lunedì 12 febbraio dalle 10 alle 13 nella sala dal Consiglio camerale di Piazza della Borsa a Catania; l’incontro punterà a chiarire tutti i passaggi tecnici e burocratici necessari alla partecipazione al bando per l’assegnazione dei “Voucher digitali I4.0” che scadrà il 15 aprile (già on line sul sito camerale (http://www.ctrgsr.camcom.gov.it).