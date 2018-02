In treno senza biglietto aggredisce poliziotti, denunciato diciottenne guineano

CATANIA – Un 18enne originario della Guinea Conakry è stato denunciato dalla Polizia dopo che, sorpreso sul treno Taormina-Catania senza biglietto, ha aggredito a calci e pugni gli agenti della Polizia Ferroviaria che, avvertiti dal capotreno, lo attendevano nella Stazione Ferroviaria Centrale del capoluogo etneo. Due poliziotti sono rimasti feriti e hanno fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Deve rispondere di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di declinare le generalità e lesioni personali. Il capotreno aveva chiesto al giovane le generalità per la regolarizzazione ma l’extracomunitario si era rifiutato di fornirgliele e né tantomeno era sceso dal treno alla prima stazione utile. Il giovane extracomunitario era giunto in Italia quando era minorenne ed aveva presentato una richiesta di protezione internazionale, ma a seguito del diniego gli era stato concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari.