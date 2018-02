Rimproverato dai genitori, bambino si impicca

BRESCIA – È morto la scorsa notte agli Spedali Civili di Brescia un bambino di otto anni che ieri dopo pranzo, dopo essere stato rimproverato dai genitori, si è chiuso in camera e si è impiccato con una sciarpa fissandosi a un armadio. A trovarlo è stata la madre quando il cuore del bambino si era già fermato. Rianimato e portato in ospedale è deceduto nella notte. È accaduto a Travagliato, in provincia di Brescia, in una famiglia pakistana. La Procura di Brescia, con il pm Katy Bressanelli, ha immediatamente escluso la responsabilità di terzi. Quando la madre ha scoperto il corpo del figlio ha chiamato i soccorsi, il piccolo è stato rianimato dei medici, ma le condizioni erano rimaste disperate.